Heeft hij gelijk? Zeeman doet gedurfde uitspraak over Van Aert, Van der Poel en Pogacar

Ook in 2024 jaagt Wout van Aert op een zege in een Monument, vooral in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Sportief manager Merijn Zeeman gelooft er ook in.

Vorig jaar moest Wout van Aert tevreden zijn met een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen en een derde in Parijs-Roubaix. In 2022 moest Van Aert de Ronde door corona overslaan, in Parijs-Roubaix werd hij tweede.

Hij is er dus altijd bijzonder dicht bij, maar winnen lukte nog niet voor Van Aert in een van die twee wedstrijden. Terwijl Jumbo-Visma vorig jaar in bijna elke klassieker domineerde, was dat net in die twee Monumenten niet het geval.

"In een klassieker is de invloed van het team wellicht wat minder groot dan in een grote ronde. Ik weet echter zeker dat we in staat zijn om een Monument te winnen. Daar hebben we alle ingrediënten voor in huis", zegt Merijn Zeeman bij In het Wiel.

Pogacar en Van der Poel

Maar Zeeman ziet ook de tegenstand als obstakel waarom het nog niet lukte voor Van Aert. "Zonder toppers als Van der Poel en Pogacar had Wout waarschijnlijk al een paar keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen."

"Die twee zijn zo extreem goed. Dat maakt het winnen van een klassieker nóg moeilijker. Deze generatie wielrenners is buitenaards goed. In een man-tegen-man-situatie aan het einde van een wedstrijd is het heel lastig om van Mathieu of Tadej te winnen."