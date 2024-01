Campenaerts lacht smakelijk met De Lie: "Hij koos voor de kamer met blote vrouwen"

Victor Campenaerts nam Arnaud De Lie onder zijn vleugels toen hij voor het eerst bij de ploeg kwam. Onlangs verhuisde Campenaerts ook naar Spanje, waar hij ook iets meemaakte met De Lie.

Net als Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel heeft Victor Campenaerts zich onlangs gesetteld in Spanje. In samenspraak met zijn vriendin, die apotheker is, verhuisde Campenaerts naar Spanje.

"Vooral voor haar zou het een flinke verandering in het leven betekenen, maar gelukkig stond ze er voor open. Een apotheek kun je overal en op welk moment dan ook beginnen, een wielercarrière niet per se."

Arnaud De Lie

Het huisje dat hij kocht, was wel wat kitscherig ingericht, omdat het overal vol hing met schilderijen. Bijna geen enkel plekje van de echte muur was nog te zien, door de veelheid aan schilderijen.

"Er is een kamer met alleen maar schilderijen van paarden, eentje met schilderijen van katten. En er is er ook eentje met alleen maar blote vrouwen aan de muur." Die laatste kamer wordt vooral als gastenkamer gebruikt.

"Arnaud De Lie heeft er bijvoorbeeld al wel geslapen. Hij had de keuze uit twee kamers, maar ging toch wel zeker voor die!", lachte Campenaerts nog.