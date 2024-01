Nieuwe ploegmaat van Wout van Aert ontkent het in alle toonaarden: "Zo werkt het niet"

Wout van Aert heeft met Julien Vermote een nieuwe Belgische ploegmaat gekregen. Maar of Van Aert daar veel inspraak in had, daar is Vermote duidelijk in.

Door het pensioen van de Nederlander Lennard Hofstede, de dopingzaak van Michel Hessmann en het verplichte pensioen van Nathan van Hoodydonck na zijn hartstilstand moest Visma-Lease a Bike nog op zoek naar een extra renner. De Nederlandse topploeg kwam uiteindelijk uit bij Julien Vermote, die al meer dan een jaar zonder ploeg zat. Vermote krijgt het kleinste programma, maar kan onder meer wel de Strade Bianche en Milaan-Sanremo rijden. Al is dat niet zeker. Daar staat Wout van Aert niet aan de start, maar toch zal Vermote in enkele koersen voor zijn Belgische ploegmaat rijden. Er is ook een link met Van Aert, de broer van Vermote reed nog samen in de ploeg met Van Aert. Maar dat Van Aert invloed had bij de transfer van Vermote, ontkent Vermote. "Wout zal mijn naam misschien wel eens hebben laten vallen en is blij dat ik er bij ben, maar dit is zeker geen transfer van Wout", zegt Vermote uit bij HLN. "Zo werkt het niet. Het is de ploegleiding die beslist welke renner aan boord komt. Ik heb trouwens zelf als eerste contact gezocht, begin oktober heb ik Merijn Zeeman opgebeld."