Kersvers Belgisch kampioen Iserbyt verwittigt Van der Poel voor het WK veldrijden

Eli Iserbyt heeft op zijn 26ste eindelijk zijn eerste Belgische titel in het veldrijden binnen. Wat kan hij over drie weken op het WK tegen Mathieu van der Poel?

Met een eerste Belgische trui in het veld heeft Eli Iserbyt eindelijk nog eens een titel binnen bij de profs, dat was ook alweer van 2020 geleden toen hij Europees kampioen werd. Maar er staat dit jaar nog een trui op het spel.

Over drie weken wordt in Tabor gestreden voor de regenboogtrui. Maar in tegenstelling tot op het BK staan daar wel heel wat Nederlanders aan de start, niet in het minst Mathieu van der Poel. De Nederlander domineerde tot nu toe overal.

WK veldrijden Tabor

Kan Iserbyt daar weerwerk bieden tegen Van der Poel? "Het is dubbel. Enerzijds beseffen we als Belgen waar we staan en hoe goed hij is. Anderzijds, als Van der Poel een klein moment van zwakte toont, moeten we klaar zijn", zei Iserbyt bij Sporza.

"Pech wens je niemand toe, maar het kan zomaar zijn dat hij een slechte dag heeft. Maar ik ben zelf een realist, soms een pessimistische realist, maar ik besef wel waar ik sta. Als we allebei een goede dag hebben, wordt het redelijk onmogelijk."

Maar ook zonder wereldtitel is het seizoen van Iserbyt natuurlijk al geslaagd. Hij heeft de Superprestige al binnen en staat aan de leiding in de Wereldbeker. En hij mag nu een heel jaar in de Belgische trui rondrijden.