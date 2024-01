Vergelijking tussen Frank Vandenbroucke en andere Belgische renner vlakaf afgewezen: "Zo'n vaart zal het niet lopen"

Het verhaal van Frank Vandenbroucke laat geen wielerfan onberoerd. Een andere Belgische renner is er nu op gebrand om dankzij de liefde ook te vlammen op de fiets. Maar vergelijkingen moeten niet getrokken worden.

Laurens De Plus gaat meedoen aan de Tour Down Under en vertoeft al een tijdje in Australië. Op 1 januari vroeg hij daar zijn vriendin Charlotte ten huwelijk. Zijn aanzoek stond in een lokale krant. Misschien kan diezelfde krant binnenkort ook berichten over straffe sportieve prestaties van DePlus?

"Dat zou leuk zijn", zegt de INEOS-renner aan Het Laatste Nieuws. "Op training heb ik alleszins een goed gevoel. Misschien is het dankzij the power of love." Dat doet wat denken aan ... ene Frank Vandenbroucke in de Vuelta van 1999. VDB was in dat jaar verloofd met Clotilde en reed een Vuelta om u tegen te zeggen.

© photonews

Krijgen we straks eenzelfde effect bij DePlus? "Zo'n vaart zal het niet lopen. Dat waren ook andere tijden. Mijn ambities zijn gematigd. Het is de eerste koers na mijn val. Het is confronterend hoe snel je het koersgevoel en het positioneren verleert."

Overigens zou de vergelijking sowieso niet echt opgaan. Achteraf geraakte bekend dat Frank Vandenbroucke de verloving met Clotilde vlak voor de Vuelta van 1999 verbrak. Al hield hem dat toen niet tegen om een resem knalprestaties te leveren.