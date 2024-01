Naesen is zeker hoe Van Aert over Van der Poel denkt: "Kan me het niet inbeelden"

Wout van Aert legde dit jaar geen focus op het veldrijden en kon Mathieu van der Poel dus nooit bedreigen. Wellicht niet fijn voor de winnaar die hij is.

Met slechts negen crossen op zijn programma, de laatste komende zondag in Benidorm, beperkte Wout van Aert dit jaar stevig zijn campagne in het veld. Daarin won hij twee keer, in Essen en Heusden-Zolder.

Dat was wel twee keer zonder wereldkampioen Mathieu van der Poel aan de start. Omdat de focus op de weg ligt, was Van Aert minder in vorm dan andere seizoenen. Hij kon Van der Poel dan ook niets in de weg leggen.

Van Aert verliest telkens

Volgens Roland Liboton is het verschil tussen de twee nu al te groot, maar Oliver Naesen maakt zich echter weinig zorgen. Omdat Van Aert bij Visma-Lease a Bike rijdt, een ploeg die zich niet vaak misrekent als ze een plan maken.

Maar dat het bij Van Aert zomaar van zich afglijdt dat hij telkens verliest van Van der Poel in het veld, zou Naesen wel verbazen. "Ik kan me niet inbeelden dat een winnaar als Wout het leuk vindt om elke keer naast zijn eeuwige rivaal op het podium te staan."