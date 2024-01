Nog steeds zwarte sneeuw: Belgische revelatie moet opnieuw bittere pil slikken

Kobe Goossens, vorig jaar één van de revelaties in januari, staat nog wat langer aan de kant. Hij heeft nog steeds last van een blessure.

Eind januari vorig jaar won Kobe Goossens twee koersen op rij in Mallorca en begon zo bijzonder goed aan zijn seizoen. Goossens trok de lijn ook nog even door met een dertiende plaats in Parijs-Nice.

Maar na de Ronde van Romandië eind april liep het fout voor Goossens. Hij had lang last van een coronabesmetting, in het najaar moest hij al snel opgeven na een val in de Vuelta. Goossens moest in november onder het mes door een knieblessure.

Blessure Goossens

En daar heeft hij twee maanden later opnieuw last van. "Het seizoen 2024 zal nog even in het donker gehuld zijn, voordat het echt begint voor mij", schrijft Goossens op zijn sociale media.

"Ik heb nog steeds een probleem met mijn knie na de val in de Vuelta… Hopelijk kan ik snel weer fietsen en toewerken naar een seizoen met mooie doelen. Het was en blijft een zware weg om terug te keren, maar zware dingen zijn het altijd waard."