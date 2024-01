Boekje open gedaan over veeleisende Tom Pidcock: "Heeft iedere dag wel een opmerking"

Renners zijn bijzonder gedetailleerd met hun voeding bezig, bijvoorbeeld met afwegen van hoeveelheden. Al zijn sommige renners toch wel heel kieskeurig.

Bij Visma-Lease a Bike en Wout van Aert is de focus op voeding al enkele jaren bezig. De renners hebben een app op hun telefoon staan waarmee ze weten wat ze van alles mogen eten. Tot op de gram af zelfs.

INEOS Grenadiers, de ploeg van onder meer Tom Pidcock, is nog niet zo lang bezig met voeding. Dat zegt James Forsyth, de chef-kok van INEOS Grenadiers, die te gast was in de podcast van Geraint Thomas.

Pidcock veeleisend

"Toen ik bij het team kwam, was er helemaal nog geen sprake van het wegen van voeding", zegt hij. Over wie de moeilijkste renner is om voor te koken, moet Forsyth niet lang nadenken. "Tom Pidcock!"

"Hij is niet moeilijk om voor te koken, maar hij is wel veeleisend. Het heeft niets met de textuur van het eten te maken, maar iedere dag heeft hij wel een opmerking."

"Soms is dat een dure opmerking, zoals truffel. Wanneer je al een voedingsplan klaar hebt en een renner omstreeks 17.00 uur afkomt met een opmerking, dan is het soms moeilijk om die nog in de voeding te verwerken."