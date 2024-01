Paul Herygers begrijpt Jurgen Mettepenningen niet: "Hij zei niets"

De verrassing was groot toen net voor de start van het BK veldrijden het nieuws over de ziekte van Michael Vanthourenhout naar buiten kwam. Paul Herygers was in snelheid gepakt.

Michael Vanthourenhout repte in zijn interviews voor de start van het BK met geen woord over zijn ziekte die hij in de dagen ervoor had gehad. De donderdag en vrijdag voor het BK had Vanthourenhout last van maagklachten, hij kon zelfs niets eten.

Mettepenningen zei niets over ziekte

Het nieuws bereikte co-commentator Paul Herygers maar net voor de wedstrijd. En daar was hij toch bijzonder verrast over. "Ik belde voor het BK met Jurgen Mettepenningen om wat informatie over Iserbyt en Vanthourenhout en hij zei niets over die ziekte", zegt hij bij Lambert & Albert.

"Ik kon evengoed tijdens de uitzending gezegd hebben dat Vanthourenhout er helemaal niets van bakt. Dat is niet eerlijk voor die jongen. Hij had eigenlijk geen schijn van kans op de Belgische titel." Vanthourenhout werd uiteindelijk toch nog knap derde.

Niels Albert begreep het ongenoegen van Herygers wel. "Je kan een uur aan een stuk op iemand afgeven dat hij niet goed is. Maar als je op voorhand weet dat hij ziek is geweest, dan weet je dat en ga je hem niet aan de schandpaal nagelen."