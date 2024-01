'Van Aert en Van der Poel verdienen meer dan Evenepoel, Pogacar nog altijd stevig koploper'

De toprenners verdienen steeds beter hun boterham met hun prestaties, al lijkt het nog altijd een peulschil met wat de toppers in het voetbal verdienen. Tadej Pogacar heeft nog altijd het beste loonbriefje.

Het is de Italiaanse sportkrant La Gazzetto dello Sport dat met een update is gekomen van de topverdieners in het peloton. Tadej Pogacar zou nog altijd zo'n 6 miljoen euro per jaar krijgen en is daarmee de best betaalde renner ter wereld.

Daarnaast heeft de Sloveen nog een aantal persoonlijke sponsorcontracten zoals met DMT (een schoenfabrikant), Enervit (een voedingsproducent), het Kroatische watermerk Jana, het Amerikaanse technologiebedrijf Plume en het Sloveense toerismebureau.

Op plaats twee staat met Primoz Roglic ook een Sloveen. Zijn transfer van Jumbo-Visma naar BORA-hansgrohe legde hem geen windeieren, hij verdient nu zo'n 4,5 miljoen euro per jaar. Zijn ex-ploegmaat Jonas Vingegaard staat op drie met 4 miljoen euro per jaar.

Van der Poel en Van Aert boven Evenepoel

Die derde plaats moet Vingegaard wel delen met Mathieu van der Poel, die ook 4 miljoen euro per jaar zou verdienen. Wout van Aert zou dan weer zo'n 3,5 miljoen euro per jaar verdienen. Voorheen werd het salaris van Van Aert en Van der Poel altijd rond de 2 miljoen euro geschat.

Remco Evenepoel sluit de rij van de Grote Zes, hij krijgt zo'n 2,8 miljoen euro per jaar. Maar daar zijn de royale bonussen die Lefevere geeft hij topprestaties nog niet bijgerekend. Verder volgen nog Adam Yates (2,7 miljoen euro) en Tom Pidcock (2,7 miljoen euro).

Top tien grootverdieners (per jaar)