📷 Ex-wereldkampioen tijdrijden zelf aanwezig op uitvaart van zijn doodgereden vrouw

De Australiër Rohan Dennis was een opvallende aanwezige op de begrafenis van zijn overleden vrouw Melissa Hoskins. Hij was er samen met zijn kinderen aanwezig.

Op 30 december werd Melissa Hoskins (32) op enkele meters van haar huis aangereden door een pick-up. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd, maar overleed een paar uur later aan haar verwondingen.

Haar man en ex-profwielrenner Rohan Dennis zat achter het stuur van de pick-up en werd gearresteerd voor "gevaarlijk rijgedrag, onzorgvuldig rijden en het in gevaar brengen van een mensenleven, met de dood tot gevolg".

Langs een achterdeur aanwezig

De Australiër is intussen op borgtocht vrij, op 13 maart moet hij voor de rechter verschijnen. Daardoor kon Dennis ook aanwezig zijn op de begrafenis van zijn vrouw, samen met zijn kinderen.

Hij zou wel via een achterdeur naar binnen geleid zijn en er werd Dennis ook gevraagd om niet in de buurt van de familie en de vrienden van Hoskins te komen. De Australiër verliet de dienst ook opnieuw via een achterdeur.