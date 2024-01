Bondscoach Vanthourenhout zet Belgische crossen en klassementen stevig op hun plaats

De Wereldbeker blijft ook in de toekomst wellicht het belangrijkste klassement in het veldrijden. Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet vooral te veel crossen in België.

De UCI probeerde door de manches van de Wereldbeker telkens op zondag te organiseren het veldrijden wat begrijpelijker te maken. Want met ook nog de X2O Trofee en de Superprestige is het niet altijd duidelijk voor welk klassement de renners aan het rijden zijn. Daar komen dan ook de losse crossen bij, die onder de vlag van de Exact Cross georganiseerd worden. Maar toch blijft er ook kritiek komen op de Wereldbeker zelf, onder meer van de renners zelf. Te veel crossen in België Bondscoach Vanthourenhout is een uitgesproken voorstander van de huidige vorm van de Wereldbeker. "Ik vind juist dat er daaronder te veel klassementen zijn en te veel wedstrijden die het zo moeilijk maken", zegt hij bij Wielerflits. "In dat opzicht ben ik altijd fan van een prestigieus klassement van de Wereldbeker." Maar wat er dan moet gebeuren met de X2O Trofee, de Superprestige en de Exact Crossen is niet helemaal duidelijk. Wordt vervolgd.