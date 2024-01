Thomas De Gendt hakt nu al een knoop door: "Heb er gewoon geen zin in"

Thomas De Gendt (37) begint straks aan zijn laatste seizoen als profrenner. Maar net als vorig jaar waagt hij zich niet aan de Tour.

Voor Thomas De Gendt zal 2024 er grotendeels hetzelfde uitzien als in 2023. Hij begint met enkele wedstrijden in Spanje, daarna rijdt hij de Ronde van Oman, de UAE Tour en de Ronde van Catalonië.

Zijn programma daarna ligt nog niet vast, maar de richting die het zal uitgaan, is wel duidelijk. Wellicht wordt het de Ronde van Romandië, gevolgd door de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. Om dan in augustus de Vuelta te rijden.

Geen Tour de France

De Tour staat dus zeker niet op het programma van De Gendt, hij reed de Franse grote ronde voor het laatst in 2021. In totaal nam hij negen keer deel en reed ook negen keer uit. Maar een tiende keer komt er dus zeker niet.

Een eigen keuze en De Gendt legt ook uit waarom. "Het is elk jaar een grote strijd om in die selectie te geraken. Ik heb geen zin om dat überhaupt te proberen. Je moet daar immers heel specifiek naartoe trainen."

"Als je dan uiteindelijk niet gekozen wordt, zit je met een conditiepiek waar je niets aan hebt. In die periode is er immers geen vervangende koers. Je zit dan met een goede vorm, maar zonder wedstrijden."