Winnaar van Zesdaagse van Gent zit tussen twee vuren: "Ik vind het een hele eer"

Het EK baanwielrennen werd er een om snel te vergeten voor Robbe Ghys, de winnaar van de Zesdaagse van Gent. Hij focust zich nu op het voorjaar en mogelijk ook de Tour.

De puntenkoers, een niet-olympisch nummer, werd voor Robbe Ghys een grote teleurstelling op het EK baanwielrennen. Hij eindigde als 14de en met nul punten. "Achteraf bekeken had ik beter niet deelgenomen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Ghys had te weinig op de piste kunnen trainen en was ook niet attent mee in het begin van de koers. Daarna reed iedereen op het wiel van Ghys, waardoor hij nooit meer helemaal in de wedstrijd geraakte.

Tour en/of Spelen?

Maar intussen heeft Ghys de teleurstelling achter zich gelaten en focust hij opnieuw op de weg. In het voorjaar moet hij sprinters Jasper Philipsen en Kaden Groves aan zeges helpen.

Alpecin-Deceuninck zou Ghys ook graag als lead-out naar de Tour zien trekken, maar de Belgische wielerbond vreest dat Ghys zo al uitgeblust zal zijn voor de Olympische Spelen in Parijs, meteen na de Tour.

"Ik vind het een eer dat ik voor beide genoemd word. Bij de ploeg vinden ze dat Tour en Spelen perfect verenigbaar zijn", zegt Ghys nog. Na de Scheldeprijs wordt een plan opgemaakt, maar de focus gaat nu eerst naar het voorjaar.