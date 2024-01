Mettepenningen juicht 'eigen beslissing van Iserbyt' heel hard toe

Eli Iserbyt won afgelopen zondag het BK veldrijden. Een waanzinnig succes als je weet dat hij op Nieuwjaar nog in het ziekenhuis lag.

Manager Jürgen Mettepenningen van Sauzen Pauwels-Bingoal heeft enorm opgekeken van Eli Iserbyt. “Ik ken Eli niet als een twijfelaar, hij staat net stevig in zijn schoenen”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Maar toen hij op Nieuwjaar uitviel met uitdrogingsverschijnselen, zat hij toch met heel veel twijfels in zijn hoofd.”

Iserbyt had een hele planning gemaakt om te scoren op het BK, maar plots viel dat allemaal in duigen. De West-Vlaming zette echter zelf de stap naar een mental coach. Eline Berings, de ex-atlete die aan hordelopen deed.

“Binnen de ploeg hebben we daarvoor niemand in dienst, maar Eli heeft dat zelf geregeld met Eline en dat juich ik enorm toe. Ze hebben een goeie band en dat kan alleen maar helpen”, is Mettepenningen heel erg duidelijk.