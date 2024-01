Chirurg die carrière van Wout van Aert redde windt er geen doekjes om: "Ik zag het direct"

De eerste Tour de France van Wout van Aert in 2019 draaide uit op een nachtmerrie. Hij viel zwaar in de tijdrit en moest vrezen voor zijn carrière.

Na een zege in de ploegentijdrit boekte Van Aert in 2019 ook meteen zijn eerste individuele zege in de Tour. Maar in rit 13, tijdens de tijdrit in en rond Pau liep het zwaar mis. Van Aert raakte een dranghekken en viel zwaar.

Een zware verwonding aan zijn been was het gevolg, er werd zelfs even gevreesd voor het einde van zijn carrière. Maar Van Aert kwam gelukkig bij dokter Claes terecht, nadat hij eerder al onder het mes ging in Frankrijk.

Carrière bijna voorbij

"Enkele dagen na zijn val kwam hij bij mij terecht. Ik zag direct dat we moest ingrijpen of Wout zou zijn hele leven mank lopen", zegt Claes bij Het Nieuwsblad. Over topsport moest je dan niet eens meer spreken."

Het zorgde voor spanningen met de ploegdokters van Jumbo-Visma, die twijfelden aan de aanpak van Claes. "Dat spanningsveld tussen verschillende opinies komt vaak voor." Maar er was ook stress, omdat uiteindelijk van Claes verwacht werd dat hij het zou oplossen.

Het kwam uiteindelijk allemaal goed met Van Aert, een jaar later won Van Aert opnieuw enkele ritten in de Tour, in 2022 zelfs op de Ventoux. Aan de voet van de Franse berg heeft Claes een buitenverblijf, wellicht een inspiratie voor Van Aert die dag.