Eli Iserbyt met grote verantwoordelijkheid aan de start in twee laatste manches van de Wereldbeker

Eli Iserbyt verdedigt zondag zijn leidersplaats in de Wereldbeker. Eindwinst zorgt ervoor dat België met een extra renner naar het WK in Tabor mag.

België is al zeker van zeven renners aan de start van het WK veldrijden in Tabor, doordat het in de top drie van de UCI-ranking staat. Door zijn Europese titel is Michael Vanthourenhout echter al geplaatst, waardoor België met acht mag starten.

Dat kunnen er echter ook negen worden, als Eli Iserbyt zijn voorsprong in de Wereldbeker kan vasthouden. De eindwinst in de Wereldbeker levert namelijk nog een extra plaats op het WK in Tabor op.

Verdedigt Iserbyt leidersplaats?

Er staan nu nog twee manches op het programma, in Benidorm en Hoogerheide. Zondag in Benidorm zijn onder meer Van Aert en Van der Poel erbij, die wellicht veel punten zullen wegkapen.

Daardoor kan Iserbyt wellicht zijn voorsprong van 25 punten op Joris Nieuwenhuis relatief in stand houden. Op de laatste manche in Hoogerheide moet Iserbyt dan zijn eindzege veiligstellen, of België speelt een plaatsje kwijt op het WK.