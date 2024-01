Paul Herygers scherp voor de UCI en de Wereldbeker: "Daar moeten ze écht iets mee doen"

Zondag staat in Benidorm de voorlaatste manches van de Wereldbeker op het programma. Eli Iserbyt lijkt op weg naar de eindzege, maar echt heel veel geld krijgt hij daar niet voor.

De winnaar van een manche in de Wereldbeker krijgt nu 5.000 euro, de eindwinnaar strijkt 30.000 euro op. Ter vergelijking: in de Superprestige krijgt de eindwinnaar 25.000 euro, in de X2O Badkamers Trofee wordt de eindwinnaar ook 30.000 euro rijker.

Volgens veel kenners van het veldrijden is het prijzengeld een van de oorzaken waarom de Wereldbeker de laatste tijd aan prestige heeft verloren. Met meer prijzengeld zouden renners wellicht wel weer meer voor de Wereldbeker kiezen.

100.000 euro

Onder meer Paul Herygers is van die mening. Toen hij in 1993-1994 voor het eerst de Wereldbeker won, kreeg hij daar 20.000 euro voor. "Dat is 30 jaar geleden, de tijd heeft gewoon stil gestaan", zegt hij bij Lambert & Albert.

"Ik denk dat ze daar in Zwitserland, met die sterke Zwitserse frank, dat ze daar iets moeten mee doen. Daar moet wat van naar de eindwinnaar gaan. Die 30.000, daar moeten we niet meer van praten, die eerste prijs zou nu bijna 100.000 moeten zijn", stelt hij nog voor.