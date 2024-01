De strafste stoot van het weekend? "Misschien moet ik dit iedere keer doen"

Michael Vanthourenhout was de enige die dit weekend twee crossen reed. Maar de Europese kampioen stond in Benidorm toch maar weer op het podium.

Zaterdag mocht Vanthourenhout nog zegevieren in Zonnebeke, maar daardoor moest hij wel nog de verplaatsing maken naar Benidorm. Hij stond om vier uur op en nam om 6u30 het vliegtuig richting Spanje.

"Het was niet gemakkelijk om om vier uur op te staan en dan een vlucht te nemen, maar ik had goede benen en een goede dag. Misschien moet ik elk weekend om vier uur van bed gaan", lachte Vanthourenhout achteraf.

Aanval Van Aert te zwaar

"Ik had dit dus zeker niet verwacht", zei de Europese kampioen nog. Hij ging mee met Van Aert, Van der Poel en Pidcock en volgde Van Aert toen hij in de voorlaatste ronde aanviel. Maar de Europese kampioen moest zich toch gewonnen geven.

"De laatste ronde voelde ik op het klimmetje dat het iets te hard voor me ging. Ik dacht aan de tweede plaats, maar toen zag ik dat Van Aert viel bij de balken en begon ik er weer in te geloven. Maar het was te kort naar de finish."