Wereldkampioen Mathieu van der Poel onthult wat er misliep in Benidorm na fenomenale inhaalrace

Mathieu van der Poel kan dan toch nog verliezen. In Benidorm had hij in de eerste ronde af te rekenen met materiaalpech, in de voorlaatste ronde ging hij tegen de grond.

Niets of niemand leek Mathieu van der Poel van zijn perfecte rapport af te kunnen houden dit seizoen. Of dan toch de Nederlander zelf, want hij kende dus twee keer pech. Maar ook met de vorm zat het niet helemaal goed. "Ik had niet de meest frisse benen, zoals ik gedacht had. Winnen was mogelijk, maar het zou moeilijk geweest zijn", gaf de wereldkampioen achteraf toe. "Op deze omloop is het lastig om het verschil te maken." Valpartij is de doodsteek Dat deed Van der Poel wel op een lastige strook bergop, enkel Van Aert lossen lukte niet. Op dat ene stuk kon ik mijn power kwijt, maar het was het enige deel waar dat kon. En een renner als Wout los je daar niet." In de voorlaatste ronde ging Van der Poel dus ook nog tegen de grond. "Ik botste met mijn schouder tegen een stootkussen, maar er zat nog een grote ijzeren paal achter. Die gaf niet mee. Mijn schouder zeurt nu een beetje, maar het gaat wel." De ongeslagen reeks is nu dus voorbij, maar daar maalt Van der Poel zelf niet om. "Het leefde vooral bij de media. Ik zeg al langer dat voor mij met het WK maar één cross telt."