🎥 Mathieu van der Poel pakt uit met groots gebaar richting Wout van Aert

Mathieu van der Poel zag zijn reeks van tien zeges op rij doorbroken in Benidorm. Maar de Nederlander pakte wel uit met een mooi gebaar richting winnaar Wout van Aert.

Voor Wout van Aert was de Wereldbeker in Benidorm misschien wel een kantelpunt en een bevestiging van dat zijn aanpak de juiste is. Hij kon de aanval van Van der Poel voor het eerst dit seizoen beantwoorden.

Door een val van de wereldkampioen in de voorlaatste ronde kwam het uiteindelijk niet tot een duel tussen de twee, Van der Poel kwam nooit meer helemaal vooraan en werd vijfde op 12 seconden van Van Aert.

De ongeslagen reeks van de wereldkampioen werd dus doorbroken, maar hij was wel een van de eersten om Van Aert te feliciteren met zijn overwinning. Het respect tussen de twee blijft naast de koers dus groot.

GP Sven Nys

Ook op nieuwjaarsdag in Baal werd al duidelijk dat Van der Poel en Van Aert het buiten de cross wel goed met elkaar kunnen vinden. Als rivalen in de koers is vrienden zijn moeilijk, maar zo kan het dus ook.

🇧🇪 Wout & MVDP 🇳🇱



Absolute class acts 🤝



What riders, what a rivalry and what respect - pure class, these two 😎



🎥: @flobikes pic.twitter.com/f7aZAKZtLv — Atlanta Rouleur Collection (@AtlantaRouleur) January 21, 2024