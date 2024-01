José De Cauwer tempert verwachtingen over Van der Poel: "Ik sprak er nog met Adrie over"

Mathieu van der Poel was ook in Benidorm indrukwekkend met enkele stevige versnellingen. Ook José De Cauwer was onder de indruk.

Met tien zeges op rij was Mathieu van der Poel dit seizoen al indrukwekkend. De wereldkampioen zag die reeks doorbroken in Benidorm, al interesseerde dat de Nederlander zelf niet echt. Voor hemt telt enkel het WK. Daar wil Van der Poel voor de zesde keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden worden en zo op één titel komen van recordhouder Erik De Vlaeminck. Maar de Nederlander maakte al stevig indruk dit seizoen Geen garantie voor klassiekers "Mathieu is de beste crosser deze winter", stelt José De Cauwer bij Sporza. Maar het veldrijden is natuurlijk niet het grote doel voor Van der Poel. De klassiekers in het voorjaar zijn ook bij hem het grote doel. "Ik sprak er net nog over met Adrie van der Poel en ook volgens hem zou dit de beste Mathieu kunnen zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij zomaar alle klassiekers zal winnen, hé. Die koersen zijn een ander verhaal."