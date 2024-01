Mathieu van der Poel moet er niet van weten en laat zich uit over parcours in Benidorm

Vorig jaar kon Mathieu van der Poel nog zegevieren in Benidorm, dit jaar had hij teveel pech. Maar over het parcours had nog wel wat te zeggen.

Op het kurkdroge parcours in Benidorm was het bijzonder moeilijk om het verschil te maken. Enkel op de hellende asfaltstrook bergop kon dat enigszins, op de rest van het parcours was zelfs iemand voorbij gaan lastig.

Parcours in Benidorm

Door het razendsnelle tempo was er wel heel veel spektakel in Benidorm. Maar toch ziet wereldkampioen Mathieu van der Poel dat nog wat anders. "Naar mijn mening hoeven er niet meer van zulke parcoursen te komen in de cross", zei hij bij Wielerflits.

"Het publiek maakt natuurlijk heel veel goed, maar puur qua parcours is het zeker niet iets wat van mij hoeft. Ik snap wel dat het voor de kijkers fantastisch is, want het zal altijd een strijd tot op de meet zijn, aangezien het bijna onmogelijk is om van elkaar af te raken."

Vorig jaar bleef Van der Poel nog recht in Benidorm, dit jaar viel hij wel. Na de zandbak raakte Van der Poel even een stootkussen met daarachter een ijzeren paal. Veel schade is er wel niet, enkel de schouder was wat geraakt.