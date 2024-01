Paul Herygers viel bijna van zijn stoel: "Dat heb ik nog nooit gezien"

De cross in Benidorm leverde bijzonder veel spektakel op, met heel wat renners die weleens wat meemaakte. Maar toch maakte Mathieu van der Poel het meeste indruk op Paul Herygers.

Na een kettingprobleem in de eerste ronde moest Mathieu van der Poel aan een inhaalrace beginnen in Benidorm. Van ongeveer de 20ste plaats moest de wereldkampioen weer naar voor zien te geraken.

In Benidorm was dat echter niet gemakkelijk, want op veel plaatsen was iemand voorbij gaan niet gemakkelijk. Enkel op een hellende asfaltstrook kon dat wel en daar maakte Van der Poel gretig gebruik van.

De Vliegende Hollander

De Nederlander vloog de andere renners gewoon voorbij, profs zoals Kamp, Ronhaar, Nieuwenhuis en Vanthourenhout werden zonder pardon achter gelaten. Voor Paul Herygers het beeld van de cross in Benidorm.

"Zoals hij het peloton voorbij reed, dat heb ik nog nooit gezien. Misschien was het er zelfs wel wat over. Hij zal daar flink zijn beentjes pijn hebben gedaan. Dat het in de finale dan wat op was, is niet schandelijk."