📷 Ex-wereldkampioen gaat aan de slag bij Uno-X Mobility

Op 1 februari wordt Thor Hushovd de nieuwe general manager van Uno-X Mobility. De ex-wereldkampioen volgt Jens Haugland op.

Hij gaat in dienst vanaf 1 februari als opvolger van Jens Haugland. “Thor Hushovd heeft een uitstekende achtergrond en persoonlijkheid om Uno-X Mobility te helpen om de volgende stappen in het professionele wielrennen te zetten: de WorldTour. Die ambities steken we zowel bij de vrouwen als bij de mannen niet onder stoelen of banken”, klinkt het.

Haugland verlaat de ploeg niet, maar blijft aan boord zowel voor de mannen als de vrouwen.