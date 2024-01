Lotte Kopecky speelt open kaart over haar ambities: "Dat steek ik zeker niet weg"

Lotte Kopecky staat voor een druk jaar, met de Olympische Spelen op het programma. Ze steekt haar ambities niet onder stoelen of banken.

Op de weg mag Lotte Kopecky dit jaar met de regenboogtrui rondrijden, na haar triomftocht in Glasgow. "De verwachtingen zijn groot. Maar ik wil ook zelf zo veel mogelijk schitteren in de regenboogtrui", zegt ze bij Sporza.

Die verwachtingen zullen er ook zijn op de Olympische Spelen in Parijs. Daar neemt Kopecky al zeker deel aan het omnium, over de ploegkoers is er nog onduidelijkheid. Maar haar ambitie in Parijs is wel heel duidelijk.

Medaille is het doel

"Mijn doel is een medaille. Natuurlijk wil ik het allerliefste goud. Dat steek ik zeker niet weg." Op het EK werd Kopecky zo'n tien dagen geleden nog zevende. Vorig jaar pakte ze in Glasgow wel nog brons op het omnium.

"Maar op de Spelen is het toch anders dan op het WK, waar enkel de regenboogtrui telt. Op de Spelen is een olympische medaille al mooi."

Op de Spelen in Tokio moest Kopecky opgeven in het omnium na een val in de temporace. Ook in de ploegkoers werd Kopecky samen met D'hoore uitgeschakeld door een valpartij.