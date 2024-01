Van der Poel na Benidorm toch geen favoriet voor WK? Niels Albert geeft zijn mening

Niemand had het verwacht, maar toch gebeurde het. Wout van Aert kon in Benidorm Mathieu van der Poel kloppen in de cross.

Na zijn tien opeenvolgende zeges in de cross ging iedereen er van uit dat Mathieu van der Poel ook de Wereldbekermanche in Benidorm op zijn naam zou schrijven. Maar dat gebeurde niet.

Iedereen had Wout van Aert in Baal verwacht als winnaar, in de modder, maar dat gebeurde niet. Niemand had nog stilgestaan bij het feit dat ook een parcours als Benidorm een ideale speeltuin was voor onze landgenoot.

Al speelde de pech die Van der Poel had ook wel mee. “Trapt Mathieu er kort na de start niet gelijk zijn ketting af, moet hij die inhaalbeweging niet maken”, is Niels Albert heel er duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Dat de Nederlander niet won in Benidorm betekent dan ook niet dat hij op het WK nu plots helemaal geen topfavoriet meer is, aldus Albert. “Ik zie zo'n scenario zich op het WK in Tabor niet meteen herhalen. Omdat het parcours daar lastiger is en Mathieu sneller geneigd zal zijn om de koers in handen te nemen.”