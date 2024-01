De Cauwer heeft goede raad voor Belgen en bondscoach op WK: "Doe dat niet, het is echt zielig"

Met Mathieu van der Poel aan de start lijken de Belgen niet veel kans te maken op de regenboogtrui in Tabor. Maar José De Cauwer wil de Belgen zeker één iets niet zien doen.

Zonder Wout van Aert en Tom Pidcock aan de start lijkt het weinig waarschijnlijk dat iemand anders dan Mathieu van der Poel in Tabor wereldkampioen veldrijden wordt. Tenzij hij zoals in Benidorm pech heeft.

Maar wat kunnen Belgen zoals Iserbyt, Vanthourenhout of Nys dan beginnen tegen Van der Poel? José De Cauwer, in het verleden ook nog bondscoach geweest van de wegploeg, heeft een advies voor bondscoach Vanthourenhout.

"Dat verhaal van we gaan hem een beetje treiteren en er kinderachtig tussen rijden, doe dat niet. Dat maakt het alleen nog maar erger. Ik zou dat niet doen, als coach", zegt hij bij de podcast Lambert & Albert.

EK veldrijden 2017

Toon Aerts bevestigde dat dat wel degelijk de tactiek was op het EK veldrijden in Tabor in 2017. Van der Poel won toen met 23 seconden voorsprong op Van der Haar en 1'26" voorsprong op Aerts.

"Toen was Wout er ook niet bij en moesten we dat wel doen. Wat is anders het plan? Toch maar proberen om voor hem weg te zijn en proberen om met zoveel mogelijk Belgen ervoor te zitten. Je kunt niet meer doen dan dat."

Toch zou De Cauwer het gewoon niet doen. "Het wereldje is te klein en je komt elkaar de volgende dag toch weer tegen. Maar het is echt zo'n zielige tactiek, vind ik. Je moet dat gewoon als volwassenen doen."