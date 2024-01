Net op tijd in vorm: Vanthourenhout waarschuwt Van der Poel voor het WK veldrijden

Michael Vanthourenhout pakte vorig weekend uit met een straffe dubbel door Zonnebeke en Benidorm te rijden. De Europese kampioen kijkt ook al uit naar het WK in Tabor, waar hij ook goede herinneringen aan heeft.

Na een rotseizoen met veel tegenslagen, waarin hij toch de Europese titel pakte, lijkt Michael Vanthourenhout stilaan toch weer in vorm te komen. De Europese kampioen stond in zijn laatste drie crossen op het podium.

"Er volgen nog mooie crossen in februari en in Tabor (waar over zo'n 10 dagen het WK veldrijden wordt gereden, nvdr.) heb ik al goede resultaten neergezet. Dat parcours ligt me", zegt de Europese kampioen bij Sporza.

WK veldrijden Tabor

In 2015 werd Vanthourenhout in Tabor namelijk wereldkampioen bij de beloften, toen Van der Poel voor het eerst wereldkampioen werd bij de profs. In zijn zes deelnames bij de profs in Tabor eindigde Vanthourenhout ook telkens in de top vijf. Het parcours ligt hem dus echt.

Hoewel Van der Poel topfavoriet blijft voor het WK, heeft Benidorm ook geleerd dat de Belgen niet kansloos zijn. "In topsport heb je niet alles zelf in de hand. Als Belgen moeten we sowieso blijven geloven in het podium, al hebben ook de Nederlanders een zeer sterk blok."