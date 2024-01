Soudal Quick-Step strikt toch nog een nieuw talent en zoon van 43-jarige renster

Soudal Quick-Step promoveerde vorige week de Nederlandse beloftenkampioen Pepijn Reinderink naar het WorldTour-team. Daardoor kwam er wel een plaatsje vrij bij het opleidingsteam van Soudal Quick-Step.

Dat wordt nu opgevuld door de 19-jarige Cyprioot Bogdan Zabelinskiy. Hij is zoon van de Oezbeekse wielrenster Olga Zabelinskaya (43), die voor UCI-team Tashkent City rijdt. Zabelinskiy komt over van Cannibal-Victorious U19.

"Het is een jongensdroom om wielrenner te kunnen worden", vertelt Zabelinskiy. "Ik heb mijn moeder zoveel wedstrijden zien rijden en winnen, dat was een grote inspiratie voor mij", zegt de Cyprioot.

"Het is een understatement dat ik blij ben bij deze ploeg. Ik ben een renner die houd van de klassiekers en tijdritten. Ik wil mij graag ontwikkelen in deze omgeving en vooral genieten van de wedstrijden."

Manager Bart Roosens is blij met de komst van Zabelinskiy. "Bogdan is heel sterk en de resultaten van zijn fysieke tests zijn erg positief. Allebei zijn ouders waren goede wielrenners, dus als hij hun genen heeft, zien we een mooie toekomst voor hem in het wielrennen."

We are happy to announce that the talented Bogdan Zabelinskiy will ride for the @SoudalQSdevTeam this year 😃



