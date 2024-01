Thomas De Gendt stopt dan toch niet na dit jaar en onthult zijn plannen voor 2025

Thomas De Gendt is aan zijn laatste seizoen als profwielrenner, maar dat wil niet zeggen dat hij daarna stopt met koersen. De Gendt heeft namelijk nog een exotisch plan in gedachten.

Eind dit jaar wordt Thomas De Gendt 38, hij vindt dat het dan tijd is om afscheid te nemen. Van het leven als profwielrenner in Europa wel te verstaan. Want de avontuurlijke De Gendt zit al met nieuwe plannen in zijn hoofd.

De Gendt trekt naar Azië

Hij wil namelijk enkele koersen rijden in Azië, op continentaal niveau. Daarvoor hoeft De Gendt minder opofferingen en voorbereidingen te doen, maar kan hij wel nog altijd wedstrijden rijden. Voorbeelden zijn onder meer de Ronde van Taiwan, Zuid-Korea en Japan.

"Dat zijn ook profkoersen, maar met andere renners en andere ploegen. Het wielrennen daar is helemaal anders dan zoals wij Europeanen dat zien. Ik wil die andere kant van het wielrennen buiten Europa een keer hebben gezien", zegt De Gendt bij HLN.

Concreet is er nog niets gepland of afgesproken met een bepaalde ploeg, maar De Gendt ziet het als een project om nog wat uit te bollen. Of hij dan eind 2025 zijn fiets definitief aan de haak hangt, is nog niet helemaal duidelijk.