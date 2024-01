Toon Aerts zit op hete kolen om opnieuw te kunnen crossen: "Alles moet wijken"

Op 17 februari in Sint-Niklaas mag Toon Aerts eindelijk zijn comeback maken na zijn dopingschorsing. Het aftellen is nu echt begonnen.

Over 24 dagen is het zover, dan mag Toon Aerts zich weer crosser noemen. Zijn schorsing van twee jaar zit er dan helemaal op, nadat hij in 2022 betrapt werd op letrozole metabolite in zijn waarden.

Van vrijwillig dopinggebruik was helemaal geen sprake, dat erkende de UCI ook, maar Aerts kon de oorzaak van zijn positieve dopingtest nooit aantonen. En dus legde de UCI toch een schorsing van twee jaar op.

Lang wachten

“Het is aftellen”, stelt hij in de podcast Lambert & Albert. “En de dagen gaan vrij traag eigenlijk. Voor de rest moet alles wijken. Het is trainen en weer wachten tot de volgende training. Dat gaat precies nog trager dan de voorbije twee jaar."

"Mijn vader? Die zou bij wijze van spreken elke dag tubes kunnen plakken, maar als dat werk gedaan is dan is het gedaan. Het is voor hem, mijn hele familie en mezelf echt wachten nu."