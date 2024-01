Greg Van Avermaet smeedt straf plan met... ex-voetballer Jelle Van Damme

Greg Van Avermaet mag dan wel geen profrenner meer zijn. Toch heeft hij nog heel wat zaken op de bucketlist staan die met koersen te maken hebben.

Het koersen is voor ex-profvoetballer Jelle Van Damme een uit de hand gelopen hobby geworden. De voorbije twee maanden zat hij zelfs drie weken in Spanje om er te trainen met profrenners en ex-profs om zich klaar te stomen voor enkele challenges.

Zo zal hij in maart zijn eerste kermiskoersen rijden. Hij trok ook op met Greg Van Avermaet en de twee hebben al plannen gesmeed voor de nabije toekomst.

“Zijn gedrevenheid en passie zijn leuk”, zei de ex-olympische kampioen aan Karl Vannieuwkerke op wielerbeurs Velofollies, zo schrijft Sporza. “Het was fijn om samen op pad te gaan.”

Maar de twee hebben gekozen voor een wel heel zware uitdaging. “We hebben ons ingeschreven voor Unbound”, de loodzware gravelrace in de Verenigde Staten die Jan Bakelants vorig jaar reed.

“We zouden graag samen rijden en ik zal Jelle er een beetje begeleiden. Ik heb hem verteld dat het maar 200 kilometer is, maar het is 200 mijl. We moeten nu wachten op de loting of we er samen mogen rijden. Of het voor mij met Jelle is of niet? Dat kan nog op tafel komen.”