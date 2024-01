Lampaert en Moscon krijgen meteen felicitaties na eerste seizoenszege van Soudal-QuickStep

Soudal-QuickStep won donderdag met nieuwkomer Paul Magnier in de Trofeo Ses Salines. Een andere nieuwkomer, Luke Lamperti, werd derde.

Soudal-QuickStep heeft op Mallorca al zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Dat deed het met een onuitgegeven sprinttrein waarbij neoprofs Paul Magnier en Luke Lamperti eerste en derde werden.

“Het voelt geweldig om bij mijn debuut voor deze fantastische ploeg te winnen”, zegt Magnier in het persbericht van de ploeg. “Zoveel geweldige renners en ik voel me hier nu al thuis. Ik moet de woorden vinden om te vertellen hoe ik me voel na deze zege.”

Amper 19 is hij en de Fransman weet aan geen kanten welk soort renner dat hij is. Maar sprinten kan hij dus wel. “Hier had ik niet van kunnen dromen. Mijn teamgenoten hebben het heel goed gedaan vandaag. In de laatste twintig kilometer bleven we altijd samen en zaten we altijd in goede positie, op die lange rechte wegen.”

Het waren de ‘oudjes’ die uiteindelijk de jongeren lanceerden. “Gianni (Moscon, red.) en Yves (Lampaert, red.) namen toen over en trokken het peloton op een lint. Luke is zelf ook heel rap en loodste me door de finale. We hadden een plan en dat hebben we gevolgd.”