Belangrijke toelichting waar Remco Evenepoel zeker wat van kan opsteken: "Het is elk jaar steeds moeilijker"

Remco Evenepoel heeft al veel bereikt, maar kan nog altijd wel dingen opsteken. De toelichting van Mikel Landa over wat belangrijk is als klimmer zou Evenepoel ook wel eens kunnen helpen in het rondewerk.

Evenepoel is een begenadigd tijdrijder en kan ook een aardig stukje klimmen, maar in het hooggebergte krijgt hij het ook wel eens lastig. Dat Mikel Landa voortaan zijn nieuwe meesterknecht is, is zeker en vast een opsteker. In de podcast van Castelli Cycling heeft Landa het erover wat nu van een renner een goede klimmer maakt.

"Voor een groot deel zijn het de genen. Je moet van de bergen houden. Je moet gepassioneerd zijn door het zien van een berg en dan de top willen halen. Je moet die berg willen oversteken. En dan moet je licht genoeg zijn, je moet goed op de fiets zitten, je moet regelmaat kunnen halen tijdens de beklimming. Niet te diep gaan."

© photonews

Goed de krachten verdelen dus. "Het gaat om inspanningen van een halfuur tot een uur. Belangrijker dan het pure vermogen is om positief te blijven en om je te concentreren op je gevoel, om de top te kunnen bereiken." Interessant. Landa haalde ook even het gewicht aan. Is het moeilijk om dat op peil te krijgen in het tussenseizoen?

"Het is elk jaar steeds moeilijker. Je krijgt er makkelijk kilo's bij, maar je geraakt er moeilijk van af. Maar eens ik mij begin te focussen op het seizoen, gaan die kilo's er wel af. Ik doe een lus van een uur tot anderhalf uur, vooral op het vlakke. Ik doe dan twee beklimmingen die dicht bij huis liggen", beschrijft Landa zijn traditionele training.