Is er ongerustheid nodig? Van der Poel geeft update over blessure na knal tegen paal in Benidorm

Mathieu van der Poel rijdt straks in Hamme zijn laatste cross in België dit seizoen. De Nederlander heeft dan toch nog wat last van zijn val vorige week in Benidorm.

Vorige week in Benidorm zag Mathieu van der Poel zijn zegereeks doorbroken na een val in de voorlaatste ronde. De wereldkampioen werd uiteindelijk toch nog vijfde, maar winnen lukte dus niet meer.

Van der Poel had na de cross in Benidorm wat last aan de schouder, een week later in Hamme heeft hij nog altijd wat last. "Ik voel het nog wat aan mijn ribben, maar het had eigenlijk ook slechter gekund", zei de wereldkampioen.

WK veldrijden Tabor

Vader Adrie stelde dat Mathieu vorige week geen superbenen had, maar dat ze wel stilaan aan het terugkomen zijn? "Zolang ik ze volgende week maar heb, is het goed", stelt Van der Poel nog. Daar probeert hij voor de zesde keer wereldkampioen te worden.

"Ik voelde vorige week nog wat vermoeidheid, want we hadden stevig getraind voor Benidorm. Dat kan je nog wat wegstoppen op dat parcours. Maar zoals ik al zei is het volgende week dat ik hoop mijn beste benen te hebben.