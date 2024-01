Mathieu van der Poel spreekt vrijuit over deal met en belangstelling voor Remco Evenepoel: "Niet altijd in positieve zin"

Hoe hun ploegen ook heten en welke doelen ze ook hebben, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel komen goed overeen. Dat is toch niet altijd zo evident onder wereldtoppers.

In een interview met Van der Poel in HUMO is die band met Evenepoel ook ter sprake gekomen. Hoe komt het dat zij zo'n goede vrienden zijn? "Goeie vraag, het is niet dat we veel dezelfde interesses hebben. Hij crost niet. Remco krijgt, zeker in België, nog veel meer mediabelangstelling dan ik. En niet altijd in positieve zin."

Van der Poel heeft dus ook gemerkt dat Evenepoel nog geregeld met kritiek te maken heeft. Wanneer ze in elkaars gezelschap zijn, staat de fun op de fiets voorop. "We maken veel plezier op de fiets. Misschien helpt het dat we geen rechtstreekse concurrenten zijn."

VAN DER POEL EN EVENEPOEL LACHEN OVER DE RONDE EN LUIK

Al grappend zijn ze reeds tot een soort van deal gekomen. "We hebben al afgesproken dat ik de Ronde van Vlaanderen eens een jaartje zal overslaan als hij zijn kans wil wagen. Op voorwaarde dat hij dan Luik-Bastenaken-Luik skipt", lacht Van der Poel.