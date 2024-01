Michael Vanthourenhout outsider op het WK veldrijden? Europese kampioen spreekt klare taal

Michael Vanthourenhout heeft in Hamme opnieuw zijn sterke vorm bevestigd. De Europese kampioen kon dicht in de buurt van Mathieu van der Poel blijven, maar hij werd uiteindelijk toch tweede.

Vorige week in Benidorm kon Michael Vanthourenhout als laatste mee kon met Wout van Aert, toen hij in de laatste ronde moest lossen. In Hamme kon de Europese kampioen als enige Mathieu van der Poel volgen.

Daarvoor moest hij wel even over zijn toeren gaan. "Dat moest wel, anders ben je gewoon niet mee. Na één ronde moest ik me wel wat herzetten, maar probeerde ik het gat wel op een vijftal seconden te houden."

Die kleine achterstand kon Vanthourenhout twee ronden aanhouden, maar daarna moest hij toch tien seconden extra toegeven. "Ik wou ook niet volledig over mijn toeren gaan, want dan was het nog moeilijk geweest om vooruit te blijven voor plek twee."

Zelfde plan op het WK?

Moet Vanthourenhout het volgende week ook zo aanpakken op het WK in Tabor? "Zo zou ik het kunnen doen, maar daarvoor moet je natuurlijk wel een goede dag hebben. Dat was vandaag het geval, volgende week hopelijk ook."

Toch zegt het iets over de waardeverhoudingen die ook op het WK zullen spelen. "Het is nog een week tot het WK, veel gaat er niet meer veranderen aan de machtsverhoudingen. Het is nu vooral een kwestie om gezond te blijven."