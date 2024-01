Opnieuw dezelfde Belgen in de hoofdrol voor Lotto Dstny en Soudal Quick-Step, geen van beiden pakken de hoofdprijs

Het zijn op de weg dezelfde Belgen die een hoofdrol opeisen voor Lotto Dstny en Soudal Quick-Step in de koersen in Mallorca. Van Eetvelt (foto) won eerder al de Trofeo Serra Tramuntana, een koers waarin Van Wilder vijfde eindigde.

Ook in de Trofeo Pollença-Port d'Andratx, een eendagskoers met een vlakke aanloop en een lastige laatste honderd kilometer, moest een goed resultaat van deze landgenoten komen. Van Eetvelt demonstreerde alvast zijn goede benen nog eens. Niemand had meteen een antwoord wanneer hij in de laatste 15 kilometer demarreerde.

Van Eetvelt moest eerst nog op zoek gaan naar koploper Arrieta, maar het was de renner van Lotto Dstny die in de slotkilometers echt zijn hand kon uitsteken naar de zege. Al kreeg een achtervolgende groep hem wel weer in het vizier en op twee kilometer van de aankomst strandde zijn solo.

EREPLAATSEN VOOR VAN WILDER EN VAN EETVELT

Een groepje van zo'n negen man zou uiteindelijk sprinten voor de zege, met naast Van Eetvelt ook nog Van Wilder als aanwezige Belg. Geen van beiden kwam nog echt dicht bij de zege. Die was voor Pelayo Sanchez. De Spanjaard van Movistar rekende af met Mayrhofer en Vlasov. Van Wilder werd opnieuw vijfde, Van Eetvelt achtste.