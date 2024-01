Piepjonge renster verschalkt iedereen en zorgt voor dé verrassing in Australië

Rosita Reijnhout heeft voor dé eerste grote verrassing van het wielerseizoen gezorgd. De 19-jarige Nederlandse won in Australië een race op World Tour-niveau.

Rosita Reijnhout reed samen met topfavoriete Cecilie Uttrup Ludwig en de Poolse Wlodarczyk weg van het peloton. De drie hielden Gigante en co af, op vier kilometer van het einde was het Reijnhout die verdapperde met een ultieme poging.

De twee sterke tegenstanders waarmee ze op pad was? Die kwamen nog tot op haar wiel, maar de zege was wel voor de 19-jarige Nederlandse. Die boekt zo meteen haar eerste grote zege uit haar carrière en kon dat zelf met moeite geloven.

What a thriller! Rosita Reijnhout wins the Deakin University Road Race and takes her first ever win! pic.twitter.com/HWySK1uWK1 — Eemeli (@LosBrolin) January 27, 2024

"Ik wilde er vol voor gaan, want wie het niet probeert die kan niet winnen. Maar ik kan het nog altijd niet geloven en ik vroeg aan iedereen of ik echt had gewonnen", aldus de winnares achteraf in een reactie.