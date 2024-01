🎥 Tadej Pogacar krijgt de wind van voren van wielerfans na bedenkelijke actie

Net als veel andere renners bereidt Tadej Pogacar zich voor op het nieuwe wielerseizoen. Maar de Sloveen kreeg ook wel wat kritiek voor een reis die hij maakte.

Al op 7 oktober reed Tadej Pogacar zijn laatste koers in 2023, zijn eerste in 2024 staat pas op 2 maart gepland. Dan staat de Sloveen aan de start van de Strade Bianche, de koers die hij in 2022 al eens won.

Snoepreisje krijgt kritiek

Tijdens zijn winter van bijna 5 maanden heeft Pogacar dan ook heel veel tijd. Hij dook al op met een nieuw geblondeerd kapsel. Op zijn sociale media deelde de Sloveen dat hij deze week ook in de Verenigde Arabische Emiraten was.

De Sloveen vloog op kosten zijn ploeg naar Emiraten voor een 'rustdag'. Via Instagram deelde Pogacar een video waarop hij aan het fietsen is. "Reis jij ook wel eens voor een dagje af naar de VAE?", schreef hij erbij.

Maar de antwoorden van veel van zijn volgers waren niet zo positief. "Nee, dat is helemaal niet goed voor het klimaat", is de meest gelikete reactie. "Nee, ik geef wel om het klimaat", "Er is iets belangrijker dan wielrennen: klimaatverandering" en "Schep niet op over vervuiling." schreven anderen.