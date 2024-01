Jurgen Mettepenningen spreekt klare taal over favorietenrol voor Michael Vanthourenhout op het WK

Michael Vanthourenhout liet in Hamme zien dat hij klaar is om er opnieuw te staan op een kampioenschap. Manager Jurgen Mettepenningen ziet dat de Europese kampioen naar zijn topvorm groeit.

Met vijf podiumplaatsen in zijn laatste zes wedstrijden is Michael Vanthourenhout aan een erg sterke reeks bezig. Toevallig of niet in de maand van de waarheid, wanneer de kampioenschappen zich aandienen.

WK veldrijden in Tabor

De Europese kampioen groeit ook toe naar een topvorm, dat toonde Vanthourenhout vorige week in Benidorm en nu in Hamme. Op het WK in Tabor is Vanthourenhout zeker een medaillekandidaat, misschien zelfs meer.

Jurgen Mettepenningen zag dat Vanthourenhout inderdaad goed is en dat hij week na week beter wordt. "Ik schat dat hij volgende week op de top van zijn kunnen zal zijn en het is een parcours dat hem ligt."

Al zal het parcours misschien niet helemaal op zijn maat zijn. "Voor Michael zou het beter geweest zijn mocht het parcours iets harder gelegen hebben. En ook niet gladder. Maar hij is in topconditie en kan alles aan."