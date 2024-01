Mathieu van der Poel wint generale repetitie voor het WK, Thibau Nys maakt veel indruk

Mathieu van der Poel heeft ook zijn voorlopige laatste wedstrijd in de regenboogtrui gewonnen. De wereldkampioen versnelde in de voorlaatste ronde en liet iedereen achter.

Net als op het WK van vorig jaar was het parcours in Hoogerheide opnieuw zo goed als droog, waardoor een verschil maken moeilijk was. Mathieu van der Poel wachtte zoals de laatste weken dan ook af.

Hij probeerde iets na het halfuur al weg te rijden, maar Thibau Nys loste zijn wiel niet. Van der Poel hield opnieuw in waardoor onder meer Iserbyt, Ronhaar, Nieuwenhuis en Van der Haar terugkwamen uit de achtergrond.

Van der Poel kraakt Nys

Het bleef dan wachten op een nieuwe aanval van Van der Poel en die kwam er in de voorlaatste ronde. Thibau Nys moest vanuit de vierde positie opschuiven, een gat van een tiental meter kreeg hij niet meer dicht op Van der Poel.

Nys ging te veel in het rood en moest net voor het ingaan van de laatste ronde de voet van het gaspedaal halen. Van der Poel was gaan vliegen en pakte zijn twaalfde zege van het seizoen in Hoogerheide.

Nederlands kampioen Joris Nieuwenhuis pakte nog de tweede plek, Pim Ronhaar sprintte nog net voor Thibau Nys naar plek drie. Eli Iserbyt werd vijfde en pakt zo voor de tweede keer in zijn carrière de eindzege in de Wereldbeker.