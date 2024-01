Thibau Nys kritisch voor zichzelf, maar spreekt ook straffe taal een week voor het WK

Thibau Nys kon de aanval van Mathieu van der Poel één keer beantwoorden in Hoogerheide, de tweede keer liep het mis. Maar over zijn vorm is Nys wel heel tevreden.

Thibau Nys baalde wel een beetje na zijn vierde plaats in Hoogerheide. "Ik zat net een plaats te ver. Hij had mij er anders niet uitgereden, denk ik", zegt Nys over de tweede aanval van Van der Poel in Hoogerheide bij Wielerflits.

Nys weet dat hij dan nog niet had gewonnen, maar dat hij dan tenminste wel tweede was geworden in de laatste manche van de Wereldbeker. "Maar in de slipstream had ik nog wel een ronde mee gekund."

Topvorm voor het WK

Uiteindelijk ging Nys in het rood en viel hij in de laatste ronde, waardoor hij opnieuw in het groepje terecht kwam. Daar liet Nys zich verrassen en viel hij uiteindelijk nog net naast het podium. Maar Nys onthoudt wel het goede gevoel.

Hij kan met een topvorm afzakken naar het WK in Tabor. "Dit was beter dan de Koppenberg. Dit komt ook zeker in de buurt van Waterloo en Overijse. Dit was een van mijn beste crossen van het seizoen." Nys is dus klaar voor het WK.