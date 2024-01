OFFICIEEL John Degenkolb gaat voor nieuwe deal in het peloton

Team dsm-firmenich PostNL laat weten dat het contract van routinier John Degenkolb is verlengd tot en met het seizoen van 2025. Voor de ervaren Duitser zal dat zijn negende jaar bij de ploeg zijn.

Degenkolb voegde zich in 2012 voor het eerst bij het team dat momenteel de naam Team dsm-firmenich PostNL draagt. In 2015 maakte Degenkolb zichzelf onmisbaar met legendarische zeges in de klassiekers Milano-Sanremo en Paris-Roubaix, terwijl hij met het team ook meerdere etappeoverwinningen in Grote Rondes op zijn naam schreef.

Na deze grandioze prestaties zocht hij zijn heil elders in 2017, na vijf jaar keerde hij in 2022 terug op het oude nest. Sindsdien is de Duitser wederom van grote waarde gebleken voor de ploeg, zowel op als naast de fiets.

Gedurende de afgelopen twee seizoenen pakte Degenkolb meerdere sterke top tien-noteringen, onder andere tijdens de hartverscheurende editie van Paris-Roubaix in 2023, waar hij in de kopgroep ongelukkig crashte en een zevende plaats behaalde. Het zijn niet alleen zijn sterke benen waarmee Degenkolb het team versterkt: de 35-jarige renner bezorgt de ploeg ook een enorme hoeveelheid ervaring en kennis.

Degenkolb reageert op de teamwebsite op zijn nieuw contract. “Het grootste gedeelte van mijn professionele wielercarrière heb ik doorgebracht bij Team dsm-firmenich PostNL en het voelt echt als mijn familie. Het is dan ook een droom die uitkomt om mijn contract bij de ploeg te verlengen”, klinkt het.

“Bij mijn terugkeer hebben we een bewuste beslissing genomen over mijn nieuwe rol en ik geniet er enorm van om samen te racen met deze jonge atleten én met mijn ervaring een rol te kunnen spelen in hun ontwikkeling.”

Team dsm-firmenich PostNL hoofdcoach Rudi Kemna voegt daaraan toe. “In het verleden hebben we al schitterende momenten met John mogen delen en op de fiets is hij nog altijd een belangrijk onderdeel van het team, terwijl hij ook naast de fiets steeds belangrijker wordt.”

“Hij heeft de juiste mentaliteit om andere renners naar een hoger niveau te tillen en dat waarderen wij als ploeg enorm. We zijn verheugd over de verlengde samenwerking met John en kijken uit naar wat dat ons als team kan brengen.”