Paul Herygers deelt sterren uit voor het WK: één Belg verrassend niet bij de favorieten

Over een week kennen we de nieuwe wereldkampioen veldrijden. Voor Paul Herygers is er maar één topfavoriet.

De Wereldbekermanche in Hoogerheide was de laatste test voor het WK veldrijden in Tabor. De topfavoriet is met Mathieu van der Poel al weken bekend. Paul Herygers geeft de Nederlander dan ook vijf sterren. Vanthourenhout en Nys Vier sterren deelde Herygers dan weer niet uit. "Die is er gewoon niet", stelde hij bij Sporza. "De drie sterren zijn in mijn ogen voor Michael Vanthourenhout. Twee sterren zijn dan weer voor de hele clan daaronder." Dan doelt Herygers onder meer op Ronhaar, Nieuwenhuis, Van der Haar en Iserbyt. "Maar Thibau Nys zou ik ook nog willen toevoegen aan het rijtje net onder Vanthourenhout."De Europese kampioen kwam door een slechte start nooit echt in het stuk voor en werd uiteindelijk 14de in Hoogerheide. Eli Iserbyt zet Herygers dus niet bij de grote favorieten voor het podium. Verrassend, want Iserbyt was toch de constante zelve dit seizoen. Maar Vanthourenhout en Nys hebben wel getoond dat ze een aanval van Van der Poel kunnen beantwoorden, Iserbyt niet.