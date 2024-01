Belgische Lotto Dstny-renner trekt conclusies over concurrentie met Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel gunt de concurrentie weinig, in het veld en op de weg. Een Belg van Lotto Dstny hoort af en toe wel bij die concurrenten in de eendagskoersen.

Florian Vermeersch had het eerder al over het moeten opboksen tegen de grote namen in de klassiekers. De man die zijn seizoen volgende maand in Spanje aanvat, rakelt de laatste herinnering op van een strijd tegen Mathieu van der Poel: de Super 8 Classic.

In die wedstrijd behaalde Van der Poel zijn eerste overwinning in de regenboogtrui als wereldkampioen wegwielrennen. Vermeersch maakte deel uit van de kopgroep en spurtte naar plek 3. "In de Super 8 had ik wel het geval dat er meer in zat."

© photonews

De opgedane ervaring heeft ondertussen toch al tot enkele conclusies geleid. "Door een paar finales te rijden heb ik wel al geleerd om niet te veel bezig te zijn met een Van der Poel of 'de wereldkampioen' die erbij zit. Ploegleider Nicolas Maes doet mij via de oortjes goed focussen op de koers en de tactiek."

"Je probeert die koers te winnen, maar in die specifieke situatie zit ik samen met twee renners van Alpecin-Deceuninck", komt Vermeersch nog eens terug op de Super 8 Classic van 2023. "Wegrijden is dan bijna onmogelijk. Dan moet je tegen Mathieu sprinten. En dan weet je: negen van de tien keer heb je er gelegen."