Hommeles bij Nederlanders na vreemde WK-beslissing? "Er wordt me iets ontnomen"

Nederland start op het WK veldrijden in Tabor niet met zes renners, maar wel met zeven. Mees Hendrikx kreeg een uitzondering, maar daar is Stan Godrie dan weer niet mee opgezet.

Nederlands bondscoach Gerben de Knegt selecteerde voor het WK veldrijden in Tabor eerst zes renners: Mathieu van der Poel, Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Ryan Kamp, Corné van Kessel. Daar kwam zondag echter nog een zevende renner bij met Mees Hendrikx (23).

En dat terwijl hij niet voldeed aan de selectiecriteria van de wielerbond KNWU: twee keer top zestien rijden in de Wereldbeker.Volgens bondscoach De Knegt voldeed Hendrikx vorige winter wel aan die criteria, maar kende hij dit seizoen veel pech.

Bij de start werd Hendrikx echter opgehouden door een val, waardoor hij als een van de laatsten het veld indraaide. "Als je zijn rondetijden bekijkt, noteert hij drie keer een rondje bij de eerste vijf. Komt hij niets tegen, dan rijdt hij top 16", zegt De Knegt bij Wielerflits.

Godrie mag niet naar Tabor

"Als je van richtlijnen afwijkt, zijn er altijd mensen gepikeerd", stelt De Knegt. En dat is het geval bij Stan Godrie (31). Hij haalde dit seizoen wel één keer de top zestien in de Wereldbeker, maar mag dus niet mee naar Tsjechië.

Hij vindt het vooral jammer dat er wel plaats is om hem te selecteren, maar hij die plaats niet krijgt. "Ik heb wel het gevoel dat er me iets ontnomen wordt. Dat neem ik Gerben niet kwalijk, want het speelt boven zijn hoofd."

"Naar mijn gevoel is het al vaak voorgekomen dat dit in mijn nadeel uitdraait. Ik heb dat ook tegen Gerben gezegd." Godrie kreeg enkele jaren geleden ook eens een kans nadat hij de criteria niet haalde en nu krijgt Hendrikx dezelfde kans. "Mijn leeftijd is dan hetgeen wat in mijn nadeel speelt."