Knoop lijkt nu al doorgehakt bij Thibau Nys: "Ik ga er persoonlijk niet vanuit"

Het WK veldrijden wordt niet alleen voor Mathieu van der Poel de laatste cross van het seizoen, maar ook van Thibau Nys. Hij blikt al vooruit op het wegseizoen.

Na een bijzonder sterke start van het seizoen met drie overwinningen zakte Thibau Nys wat weg, maar hij lijkt zijn goede vorm net op tijd te hebben teruggevonden. In Benidorm stond hij voor het eerst in twee maanden op het podium, in Hoogerheide volgde hij Van der Poel.

De apotheose moet volgen op het WK veldrijden, zijn eerste bij de profs. Vorig jaar in Hoogerheide pakte Nys nog de wereldtitel bij de beloften. Net als vorig jaar wordt het WK zijn laatste cross van het seizoen.

Nys niet naar de Giro?

In tegenstelling tot vorig jaar rijdt Nys dit jaar geen klassieker, de Ronde van Romandië (23/04-28/04) wordt zijn eerste koers van het wegseizoen. "Daar wil ik ook meteen scoren. Daarna staat er nog niets vast", zegt hij bij Wielerflits.

"Ik verwacht een aantal rittenkoersen zoals de Rondes van Noorwegen en Hongarije te rijden, waar ik gewoon wil meedoen om te winnen. De Giro is ook nog een mogelijkheid, maar daar staar ik me niet blind op. Als het komt, dan komt het. Maar ik ga daar persoonlijk niet vanuit."