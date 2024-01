Wout van Aert gaat, ook gezien zijn gezinsleven, belangrijke beslissing moeten nemen: "Da's wel hevig"

Voor Wout van Aert zal er een moment komen waarop hij een hele belangrijke beslissing gaat moeten nemen voor de lange termijn. Van Aert is 29 en draait al enkele jaren mee aan de top, gaat hij zijn wielerloopbaan wel heel lang rekken?

In de podcast LAMBERT & ALBERT twijfelen ze eraan dat een wielrenner als Van Aert zou koersen tot pakweg zijn 37ste. Zeker gezien de enorme druk waar hij mee moet omgaan. "En die kindjes die dan ouder worden", haalt Mario De Clercq ook het gezinsleven aan. "Da's wel hevig, denk ik. Zeker voor de vrouw komt het er wel bij."

Niels Albert begrijpt wat de andere ex-veldrijder bedoelt. "Zoals Mario zegt: in het geval van Wout worden de kinderen groter, gaan die zelf wat fietsen of sjotten. Dan is die drang er ook om daar af en toe bij te zijn. Ik merk dat bij mij ook."

© photonews

Albert weet als vader van Alexine wat Wout van Aert ongeveer te wachten staat. "Mijn dochter is zes jaar oud, die gaat dan eens turnen of ballet doen. Je wilt die ook eens wegbrengen en daar bij zijn. Dan begrijp je dat maar des te meer."

Georges, de oudste zoon van Van Aert, is nu 3 jaar oud, maar de tijd gaat snel. "Als Van Aert in de dertig is, gaat hij in dezelfde situatie komen. Normaal is hij dan nog aan het koersen", voorspelt De Clercq.